Survivor Serenay Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri

Survivor Serenay Aktaş kimdir araştırması yeni sezonuyla izleyicisiyle tekrar buluşan Survivor'ın başlamasıyla birlikte hız kazandı. Eski futbolcu olan ve oyuncluğuyla tanınan Serenay Aktaş hakkında Survivor Serenay Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında soruları gündemde. Peki, Survivor 2025'te All Star takımında yarışan Survivor Serenay Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri!

SURVİVOR SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra, Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kıralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizisinde Gülüm karakteriyle tanındı.

SERENAY AKTAŞ'IN HAYATI VE KARİYERİ

Oyunculuk kariyeri sırasında Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde "Ayşe Hatun" karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te "Merve" karakterini canlandırdı. Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Serenay Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra adaya veda etmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler'de "Pınar" karakterini oynadı. Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışmacı olarak yarıştı. 2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.

2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Melis Özkan karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra sırasıyla İlişki Durumu: Karışık, İlişki Durumu Evli dizilerinde yer aldı. Kanal D'nin TMC yapımlı Meryem dizisinde "Burcu Komiser" rolünü canlandırdı. 2021 yılında ise, FOX'ta yayımlanan Savaşçı adlı dizide başrol karakter olarak Teğmen Selcen Efe karakterini canlandırdı.