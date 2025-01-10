Survivor Turabi, ABD'deki yangında tüm mal varlığını kaybetti

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınında tüm mal varlığını kaybettiğini belirtti.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarın kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu başlayan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verildi. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının sadece yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

"EVİM DE ARABAM DA TAMAMEN YOK OLDU"

Çok sayıda ABD vatandaşı yangında büyük maddi hasar yaşadı. Yangında Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çankıran'ın da evi ve arabası yandı.

ABD'de yaşamını sürdüren Çamkıran, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Çamkıran, "Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesi Allah yardımcısı olsun. Sağlığında boğuşurken kendi kendine 'daha kötü ne olabilir ki?' diye isyan ediyorsun, menajerinden haber alıyorsun 'Her şeyin yanmış.' Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağına geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.