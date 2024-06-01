‘Sus payı’ cezası oyları etkilemez

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Eski ABD başkanı Donald Trump, 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı “sus payı” davasında tüm başlıklardan suçlu bulundu. Trump ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan oldu. Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce, yaşadıkları ilişkiyi gizli tutması için eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılanıyordu. Yargıç Juan Merchan, Trump’ın alacağı cezayı 11 Temmuz’da açıklayacak, ancak başkanlık yarışına engel olmuyor. Trump’ın hapis cezası alması ihtimaller arasında olsa da para cezası ödemesi daha muhtemel gözüküyor.

TRUMP YANLILARI ÖFKELİ

Mahkeme kararının seçim sonuçlarına etkisi ise tartışmaların gündeminde. BBC'nin haberinde, kararın Trump'ın başkanlık yarışını ne yönde etkileyeceğinin bilinmediği belirtilirken, daha önce kilit eyaletlerde yapılan bazı anketlerin, Trump'ın mahkûmiyet alması durumunda oy oranının düşeceği yönünde sonuç ortaya koyduğu paylaşıldı.

Trump'ın seçim kampanyası danışmanlarından Brian Hughes ise kararın ardından dijital bağış toplama sisteminin rekor sayıda destek aldığını savundu. Kararın ardından müttefiklerinin Trump'ı savunan açıklamalar yaptığına işaret eden BBC, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın "ABD tarihinde utanç verici bir gün" değerlendirmesine yer verdi.

HÂLÂ BIDEN’IN ÖNÜNDE

Politico sitesinin haberinde de mahkûmiyet kararının başkanlık yarışındaki beklentileri "büyük ölçüde" değiştireceğine yönelik "çok az" kanıt olduğuna değinildi. Birçok eyalette yapılan anket sonuçlarına göre Trump'ın, Biden'a karşı üstünlüğünü koruduğuna ve bu üstünlüğün dava boyunca da değişmediğine işaret edildi.

Trump’ın suçlu bulunmasına sağcı liderlerden de tepki geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Trump’ın dünya çapında kazandığı saygıyı barışı inşa etmek için kullandığını” belirterek “Mücadeleye devam Sayın Başkan” dedi. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de davanın “siyasi” olduğunu belirtti. İngiltere’de yaklaşan seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer ise “başkan kim olursa olsun onunla çalışacaklarını” kaydetti.