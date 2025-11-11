Susam Sokağı geri döndü: Yeni bölümleriyle Netflix’te

1969’da yayın hayatına başlayan çocuk programı Susam Sokağı (Sesame Street), 56 yıl aradan sonra yenilenmiş formatıyla Netflix ekranlarında izleyicilerle yeniden buluşuyor. Programın yeni bölümleri aynı gün PBS ekranlarında da ücretsiz olarak yayınlanacak.

HBO ile yapılan yayın anlaşmasının sona ermesiyle yeni bir platform arayışına giren yapım ekibi, bu kez Netflix ile el sıkışarak programın dünya genelinde daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

Yeni sezonun ilk dört bölümü 10 Kasım’da Netflix’te gösterime girdi. Her biri 30 dakikalık bölümlerden oluşan sezonun, iki ek içerik paketiyle devam edeceği açıklandı. İki yıllık anlaşma kapsamında, Susam Sokağı Netflix’te reklamsız olarak yayımlanırken, PBS kanalında ücretsiz erişim imkânı da sunulacak.

123 NUMARALI BİNANIN KAPILARI AÇILIYOR, ANA TEMASI NEZAKET VE MERHAMET

Program tarihinde ilk kez, Susam Sokağı’ndaki 123 numaralı apartman binasının içi izleyicilere gösterilecek.

Yapımcı Sal Perez, yeni müfredatın çocukların güncel ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandığını belirterek, “Bu sezonun ana teması nezaket ve merhamet olacak” dedi.

ELMO, KURABİYE CANAVARI VE YENİ KONUKLAR

Yeni sezonda Elmo, Minik Kuş, Büdü, Kırpık, Abby Cadabby ve Sayıların Kontu gibi klasik karakterlerin yanı sıra, Grammy ödüllü Miley Cyrus ve NASCAR şampiyonu Bubba Wallace gibi ünlü konuklar da yer alacak.

Programın “123’ten Hikâyeler” adlı yeni animasyon bölümü, apartmanın merdivenlerinde geçen müzikli hikâyelere odaklanacak.

