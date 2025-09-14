Susam üreticileri tepkili: “200 liranın altında olursa baraja dökerim”

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasada başlayan susam üreticileri, geçen yıla oranla bu yıl bu yıl fiyatlarda düşüş olduğunu, zarar ettiklerini ifade etti. Çiftçi Zeki Saltıkalp "Maliyet çok yüksek onun için en az bu yıl 200 liranın üzerinde olması lazım. 200 liranın altında teklif ederlerse susamı, götürür baraja dökerim balıklar yesin" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Bekereci köyünde susam üreticileri, geçen yıla oranla bu yıl susam fiyatının düştüğünü ifade ederek, duruma tepki gösterdi. Geçen yıl 105 liraya sattıkları susamın, girdi maliyetlerinin artmasına rağmen bu yıl 90 liraya alıcı bulduğunu belirtti.

"MALİYETLER ARTTI"

Çitfçi Ahmet Erken şöyle konuştu:

"Geçen yıl bu susamı kilosunu 105 liraya verdik şu anda susamı bizden 90 liraya almaya çalışıyorlar. Geçen yıl işçinin yevmiyesi 800 liraydı bu yıl bin 300 lira oldu. Geçen yıl mazot 40 liraydı şu an 55 liraya kullanıyoruz. Zehirleri atıyoruz, maliyet... Bu sene kurak gitti sulama yaptık ondan dolayı da girdiler biraz fazla oldu, normalde sulamıyorduk. Susamları araştırıyorum internetten bakıyorum yurt dışından durmadan susam geliyor. Susamların şu anda fiyatı Türkiye'de bu bizim Kadirli esnafından alanlar kilosuna 90 lira diyorlar. Yurt dışından gelen susamın tonuna adam bin 600 dolar diyor, kaç kişiyle görüştüm. Adamların susamı acı olduğundan bizim susamımız yerli susam olduğundan para ettiremiyoruz şu anda zarar ediyoruz. Tarlalara icar veriyoruz zaten.

"ŞU ANDA BİTMİŞ DURUMDAYIZ"

Susamda şu anda düşüş var biz zarar ediyoruz. Terk edeceğiz bu mesleği bırakmamız lazım çünkü kurtarmıyor. Kendi kendimize sadece işçilik yapmış oluyoruz, sıkıntının hepsi bu. Şu anda fiyatların normalde 160-170 lira civarında olması lazım. Çiftçi kaybediyor her zaman, her zaman zarar ediyor. Şu anda bitmiş durumdayız. Bu yıl da zaten yaparsak terketmeyi düşünüyorum."

Çitfçi Alpaslan Demirden "Girdiler işçilik maliyetleri yüksek olduğu için fiyatların da bizi kurtaracak şekilde olması gerektiğini bekliyoruz fakat maalesef şu anda fiyatlar biraz düşük. Şimdi geçen yıla bakarak girdiler yükselmişse aşağı yukarı 150 liranın üzerinde olması lazım. İstediğimiz fiyat verilmezse çiftçi ne yapacak mecburen yavaş yavaş bu işlerden elini çekecek. Sadece şöyle bir durum ortaya çıkar parça parça harcamış olduğu etmiş olduğum masrafı toplu almış olur ama bir kârı olmaz" dedi.

Çitfçi Zeki Saltıkalp ise "Geçen sene kilosu 100 liradan susam satıldı bu sene 200 liranın üzerinde olması lazım. Maliyet 10 katına çıkmış. Bunun tohumu satıyorsun 100 liraya, alıyorsun 200 liraya, alıp ekiyorsun gene geri. Maliyet çok yüksek işçi yevmiyesi yüksek onun için en az bu yıl 200 liranın üzerinde olması lazım. 200 liranın altında teklif ederlerse susamı bir buçuk ton susam çıkacak Allah izin verirse götürür baraja dökerim balıklar yesin. Bunun altında fiyat veren adamın ben aklından şüphe ederim. Geçen seneki maliyetle bu seneki maliyetin altında fiyat verirlerse çok kötü olur durum. Çiftçi beklediği fiyata satamazsa seneye bunu da ekemeyiz, bu da olmaz, kesinlikle olmaz yani. Geçen sene herkes de vardı bu susam bu sene sayılı kişilerde kaldı. Seneye hiç bulamayacaklar tohumlukta bulamayacaklar" diye konuştu.