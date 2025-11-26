Susmak yok, direniş var!

Evinde, işyerinde, kimi zaman sokakta… Şiddete uğrayan, katledilen kadınlar ve kız çocukları için dün binlerce kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde meydanlara çıktı. İstanbul’dan Ankara’ya İzmir’den Balıkesir’e Van’dan Mardin’e ülkenin birçok kentinde sokakları dövizlerle pankartlarla dolduran kadınlar; özgürlük, eşitlik taleplerini bir kez daha haykırdı. AKP iktidarının politikalarına tepki gösteren kadınlar, sağlık, eğitim ve yaşam haklarını hedef alan dinci ve gerici kuşatmaya karşı direneceklerini, bundan cesaret bulan erkek şiddetine karşı da mücadeleyi büyüteceklerini ifade etti.

İSTANBUL

Megakentte kadınlar, Beyoğlu’nda bulunan Taksim Tünel’de bir araya geldi. Yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polisler engel oldu, İstanbul Valiliği ise eylemden saatler önce Taksim'e çıkan tüm yolları ulaşıma kapattı. Binlerce polis, onlarca gözaltı araçları Taksim ablukaya alındı.Engellemelere rağmen 25 Kasım Kadın Platformu çağrısıyla Tünel'de toplanan kadınlar, eylem alanına geldiğinde bu kez Beyoğlu Kaymakamlığı eylem yasağı getirdi. "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz" sloganları atarak yasaklara tepki gösteren kadınlar, alanları terketmedi. Taksim'de tüm akşam kadınların kadınların sloganları yankılandı.

ANKARA

Ankara'da Yüksel Caddesi’ndeki İnsanlık Anıtı önünde buluşarak Sakarya Caddesi’ne yürüyüş yaptı. Islıklar eşliğinde yürüyen kadınlar, sık sık "Kadın yaşam özgürlük", "Erkek adalet değil gerçek adalet" sloganları attı. Burada konuşan kadınlar, katledilen ve şiddet gören kadınların hesabını soracaklarını söyledi. Öte yandan Batıkent'teki kadınlar da iki ay önce ilçede yaşayan boşanma aşamasında olduğu erkek ve onun babası tarafından öldürülen Başak Gürkan’ı unutmadı. Murat Karayalçın Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, “Başak Gürkan ve kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren tüm kadınlar için adalet” diyerek Gürkan’ın katledildiği yere yürüyüş düzenledi.

BALIKESİR

Burhaniye'de kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri Kadınlar Gurubu çağrısıyla yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Eski kütüphane önünde toplanan kadınlar Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Burada yapılan açıklamada ‘kadın düşmanı’ politikalara karşı mücadele vurgusu yapılarak, “Ataerkiye, onun şiddetine, erkeklere tanıdığı ayrıcalıklara karşı direneceğimiz sözünü bir kez daha tekrarlıyoruz” denildi.

MARDİN

Nusaybin'de yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca kadınlar, katledilen kadınların fotoğraflarını ve taleplerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı. Sloganlar eşliğinde yürüyen kadınlar, “Kadınlar daha fazla Rojin Kabaiş olayının yaşanmamasını istiyor. Kadınlar katilleri arıyor, hakikati arıyor, kadın haklarını arıyor” dedi.

İZMİR

İzmir'de Genel-İş 6 ve 7 No'lu üyesine üye kadın işçiler, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Açıklamada, kadınların güvencesiz çalıştırılmasına, iş yerinde yaşanan mobbing ve şiddete, kadın cinayetlerine karşı mücadele çağrısı yapıldı. Kadın işçiler, “Şiddete karşı çözüm örgütlü mücadelede” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de DEÜ Merkez Yemekhanesi önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Kadın öğrenciler, iktidarın cezasızlık politikalarının kadınların yaşamını tehdit ettiğini belirterek, “Güvenli kampüs ve eşitlik için mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.

***

6284 EKSİKSİZ UYGULANMALI

Türkiye Psikiyatr Derneği: Kadına yönelik şiddetle mücadelede temel hedef 'kadınları korumak' değil; kadınları güçlendirmek olmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmeli. Devlet şiddet olaylarını önlemeli, etkili bir şekilde soruşturmalı, fail erkeklere yaptırım uygulamalı. Eşitlik yoksa güvenlik yoktur.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede temel hedef 'kadınları korumak' değil; kadınları güçlendirmek olmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmeli. Devlet şiddet olaylarını önlemeli, etkili bir şekilde soruşturmalı, fail erkeklere yaptırım uygulamalı. Eşitlik yoksa güvenlik yoktur. TMMOB Kadın Çalışma Grubu: Gerici karanlığı kabul etmiyoruz; eşitlikten ve özgürlükten ödün vermeyeceğiz. ‘Narin’e, Rojin’e ne oldu? Gülistan nerede?’ diye sormaktan ve adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Gerici karanlığı kabul etmiyoruz; eşitlikten ve özgürlükten ödün vermeyeceğiz. ‘Narin’e, Rojin’e ne oldu? Gülistan nerede?’ diye sormaktan ve adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu: Devletin tüm kurumları, yargı organları ve karar vericileri kadınların yaşam hakkını güvence altına almakla yükümlüdür. Yaşam hakkı kutsaldır, eşitlik vazgeçilmezdir, adalet geciktirilemez sorumluluktur.

Devletin tüm kurumları, yargı organları ve karar vericileri kadınların yaşam hakkını güvence altına almakla yükümlüdür. Yaşam hakkı kutsaldır, eşitlik vazgeçilmezdir, adalet geciktirilemez sorumluluktur. DİSK: İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin biçimde uygulanmalı. ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Türkiye Hükümeti tarafından onaylanmalı, etkin biçimde uygulanmalıdır. Kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır.

***

2 kentte 2 kadın katledildi

Kadınlar sokaklarda şiddete karşı ses çıkarırken 2 kentten 2 ayrı kadın cinayeti haberi geldi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Erdal Yıldız ve evli olduğu Sümeyye Yıldız'ı katletti. Antep'te de Recep Özkan, boşanma aşamasında olduğu Zehra Özkan'ı öldürdü.

***

ERKEK ŞİDDETİ KATLANARAK ARTIYOR

Saha Araştırmaları Merkezi, 1 Temmuz –24 Kasım 2025 dönemindeki kadına yönelik şiddet ve cinayet verilerini derlediği bir araştırma yaptı. Raporda 247 kadın şiddet, 259 kadın seks işçiliğine zorlandığı, 38 kadın istismara, 18 kadın cinsel saldırıya maruz bırakıldığı, 16 kadının ise tehdit edildiği kaydedildi.

***

HER 10 DAKİKADA BİR KADIN EVİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve BM Kadın Birimi yeni bir rapor paylaştı. Rapora göre, dünyanın bir yerinde her 10 dakikada bir kadın veya kız çocuğu, partneri, evli olduğu erkek ya da bir aile üyesi erkek tarafından öldürüldü. Raporda, her gün 137 kadının hayatını kaybettiği ve dünyanın bütün kısımlarının şiddetten etkilendiği belirtildi. Kadınlar için en ölümcül yerin ev olduğu ifade edildi. Partner veya aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinin en yüksek oranda yaşandığı yer Afrika oldu. Bunu Amerika (1,5), Okyanusya (1,4), Asya (0,7) ve Avrupa (0,5) izledi.

***

ŞİDDETE KARŞI ÇÖZÜM BULUN

Kadınlar dünyanın pek çok noktasında da eşitsizliğe ve baskılara karşı meydanları doldurdu. Dünyanın pek çok noktasındaki kadınlar, başta fiziksel olmak üzere özellikle ekonomik ve cinsel şiddete uğradıklarını söyleyerek çözüm talebinde bulundu. Erkek şiddetine ve kadın cinayetlerine karşı tepki gösteren kadınlar yürüyüşler yaptı.