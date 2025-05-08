Susturma girişimi: İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.

Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürerken sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşım yapıyordu.

İmamoğlu'nun X hesabına gece saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesine partililerden art arda tepkiler geldi.

CHP yöneticileri, "Erişim engeli getirilmesi siyasete müdahaledir" tepkisini gösterdi.

HALKTAN TEPKİ: İMAMOĞLU PROFİLLERDE

Kamuoyu da İmamoğlu'na getirilen yasağa tepki gösterdi.

X'te birçok yurttaş profil fotoğrafına Ekrem İmamoğlu'nu koydu. Yapılan paylaşımlarda yasağa tepki olarak #Ekremİmamoğlu hashtag'leri kullanıldı.

Getirilen yasak, ABD'de Donald Trump'ın yanında yer alan Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in sansürcü yapısını bir kez daha sorgulattı.

Yurttaşlar Musk'ın X'inden çıkıp Bluesky'a geçme çağrıları yaptı.

BAŞSAVCILIK: SUÇ ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasına ilişkin bugün bir açıklama yaptı.

Başsavcılık, İmamoğlu’nun hesabının kaptılmasına gerekçe olarak, “Kendi suç örgütünün propagandasını yapıyordu” dedi.

Açıklamada “Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği…” şeklinde ifadeler yer aldı.

"KİTABINIZDA MERTLİK YAZMAZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun.''

SEVGİ KILIÇ: SİZ SUSTURMAYA ÇALIŞTIKÇA BİZ BÜYÜYECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise kararın ardından X profilini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!" diyerek tepkisini gösterdi.

DENİZ YAVUZYILMAZ: SİYASETE MÜDAHALEDİR

Kararın siyasete müdahale olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz''' dedi.

CEM AYDIN: İLİKLERİNİZE KADAR KORKTUĞUNUZUN RESMİDİR

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da profil fotoğrafını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Aydın, "İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir. Bir hesabı kapatırsınız milyonlarca geliriz'' ifadesini kullandı.

BAŞARIR: TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ EKREM İMAMOĞLU'NUNDUR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline ilişkin şunları kaydetti:

''16 milyon İstanbullu'nun başkanı olmasını engellemeye kalkmıştınız, ikinci seçimde vurdu geçti. Şimdi de 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Yine sandıkta vurup geçecek! Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur. Talimatlı yargı kararlarıyla darbeye devam ediyorsunuz ama nafile! Ne engellemeleriniz ne de hesap kapatmalarınız yetmeyecek.''

GÖKAN ZEYBEK: SUSTURAMAYACAKSINIZ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline ilişkin şunları kaydetti:

“Yeter artık! Kirli oyunlar bu halka sökmez... Bu sabah bir utanca daha uyandık. Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı kapatıldı. Gerçekten çok şey kaybetmişsiniz; Cesaretinizi, meşruiyetinizi, halkla bağınızı!

İmamoğlu’nu susturmak isteyenler bilmeli ki; onun sesi artık milyonların yüreğinde, dilinde, meydanlarda. Ne hesap kapatmak çare olur, ne yasaklar bu umudu bastırabilir. Bu millet haksızlığa sessiz kalmaz. Hepimiz Ekrem İmamoğlu’yuz! Susturamayacaksınız!”

***

EN SON "DİPLOMANI AL DA GEL" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu.

İmamoğlu'nun hesabından "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerine yer verilmişti. İmamoğlu'nun hesabına girilmek istendiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşılıyor.