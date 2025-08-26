Susurluk'ta çıkan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi kırsalında çıkan ardından ormanlık alana sıçrayan ve gece boyu devam eden yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Günaydın Mahallesi yakınlarındaki kırsalda çıkan yangın ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 araç sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter de havadan destek verdi.

Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterle müdahale sonlandırıldı. Çalışmalar karadan sürdürülürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 3 farklı noktada etkili olan yangın, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.