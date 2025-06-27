Susurluk’ta arazi yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Babaköy Kırsal Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, iş makineleri, yangın söndürme uçakları ve helikopterler sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor.