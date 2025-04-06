Susurluk’ta park halindeki araçta yangın çıktı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi’nde park halindeki bir araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.