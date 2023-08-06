Susurluk’ta saman yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde saman balyası yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi kırsal Demirkapı Mahallesi’nde B.D.’nin kullandığı saman balyası yüklü 10 SR 563 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kabinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen Susurluk itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.