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Susurluk’ta trafik kazasında iki kişi kamyonet içinde sıkıştı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet içinde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 21:18
  • Giriş: 23.11.2024 21:18
  • Güncelleme: 23.11.2024 21:18
Kaynak: İHA
Susurluk’ta trafik kazasında iki kişi kamyonet içinde sıkıştı


Kaza, Balıkesir-Bursa Kara Yolu Kürse Rampası mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza sonrası sürücü Ü.A. ve yolcu Ş.S. yan yatan kamyonet içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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