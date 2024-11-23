Susurluk’ta trafik kazasında iki kişi kamyonet içinde sıkıştı



Kaza, Balıkesir-Bursa Kara Yolu Kürse Rampası mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza sonrası sürücü Ü.A. ve yolcu Ş.S. yan yatan kamyonet içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.