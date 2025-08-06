Susuz İzmir’de JES Israrı

Doluluk oranı kritik seviyede olan ve İzmir'in başlıca içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'nın yakınına jeotermal enerji santralı (JES) kurulması planlanıyor.

KİPAŞ Holding’e bağlı Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş., Danıştay’ın iptal kararına rağmen JES ve yardımcı rüzgâr türbinleri için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunu sundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise projeyi incelemek için 1 Eylül tarihinde İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu. Proje kapsamında şirket, JES'in yanı sıra 2 adet rüzgâr türbini dikilmesini planlıyor. Ayrıca, 17 adet kuyu açılacak. Çevre Düzeni Planı'na göre ÇED sahası “orman alanı” ve “tarım arazisi” olarak belirlenmiş olup, JES ve RES’lerin dikilmesi planlanan bölgede zeytin ağaçları da bulunuyor.

Projenin hayata geçirileceği bölge, Kadim üretim havzası olmasının yanı sıra İzmir’in içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı havzasında yanında yer alıyor.

TAHTALI ALARM VERİYOR

İzmir’in altı büyük içme suyu barajındaki doluluk oranları son bir yılda dramatik biçimde düştü. Kentin başlıca rezervuarlarından Gördes Barajı tamamen kurudu; geçen yıl aynı dönemde yüzde 24,33 dolu olan Tahtalı Barajı ise yalnızca yüzde 8,11 seviyesinde.