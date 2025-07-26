Susuz kentte spor kompleksi

Büyük yıkımlara neden olan 6 Şubat 2023’teki depremin yaralarının halen sarılamadığı Maraş’ta kamu kaynaklarıyla yapılan harcama, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. AKP idaresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, on milyonlarca lira harcayarak spor kompleksi inşa ettireceği öğrenildi. Harcamaya yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, kentteki su sorununa dikkati çekti.

Altyapı sorunlarının yaşandığı Maraş’ta belediye, spor kompleksi için kolları sıvadı. AKP’li Fırat Görgel idaresindeki belediye, 26 Haziran 2025’te, “15 Temmuz Millet Bahçesine Spor Kompleksi” başlıklı ihale düzenledi. İhalede, 15 Temmuz Millet Bahçesi yerleşkesine spor kompleksi yapılacağı bildirildi.

20 bin metrekare alanda yapılacak spor kompleksi için 22 Temmuz’da müteahhitle sözleşme imzalandı. Spor kompleksi için belediyenin kasasından çıkacak paranın, 33 milyon 357 bin TL olduğu belirtildi. Toplam 63 mahallesine altyapı sorunları nedeniyle su verilemeyen kentte 33,3 milyon TL’lik spor kompleksi inşa edilecek olması, tepki çekti. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, depremin yarattığı tahribatın giderilemediğini söyleyerek, kentte altyapı sorunlarının devam ettiğini kaydetti.

İktidarın, “2024’te teslim edilecek” dediği deprem konutlarının inşaatında ilerleme bile olmadığını ifade eden Ateş, yıkılan okulların yerine yeni okulların yapılamadığını belirtti. Ateş, Maraş’ın dört tarafının barajlarla çevrili olduğunu vurgulayarak, “Su sorunu çözülmüyor. Bir dolu sorun varken kaynakları spor kompleksine harcamak, en hafif tabirle iş bilmezliktir. Kentin suyunda kayıp kaçak oranı yüzde 80’e ulaşmış durumda. Kaynaklar su, barınma ve eğitim sorununun çözümü için kullanılmalı” dedi.