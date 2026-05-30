Susuz Yaz, dizi oluyor

Ay Yapım, sinemasının unutulmaz eserlerinden, 1963 yılında Metin Erksan yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan "Susuz Yaz"ı televizyona uyarlamaya hazırlanıyor.

2010’lu yıllarda “Yaprak Dökümü”, “Aşk-ı Memnu” ve “Dudaktan Kalbe” gibi yapımlarla yerli roman uyarlamalarını televizyona taşıyan şirket, uzun bir aranın ardından yeniden edebiyat uyarlamalarını ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Ay Yapım’ın, şimdi de Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinin haklarını satın aldığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre şirket, yeni sezon için “Susuz Yaz” projesinin hazırlıklarına başladı.

Ay Yapım’ın yeni sezonda yalnızca "Susuz Yaz" değil; "Doğanın Kanunu", "Ömür Usta" ve "Başkalarının Hayatı" projelerini de izleyiciyle buluşturması bekleniyor.