Süt dolu kovanın içine düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Kayseri'de süt dolu kovanın içine düşen 1,5 yaşındaki Lemis Birro, hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 Haziran'da saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis Birro, peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içine düştü. Ailesinin fark etmesi ile bebek kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Lemis Birro, bu sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Birro'nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine telim edildi.

Birro'nun cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.