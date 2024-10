Süt fiyatı 19,5 lira olarak açıklanmalı, yoksa biteriz

Edirne Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi’nin acilen toplanıp soğutulmuş çiğ inek sütünün litre satış fiyatını 19,5 lira olarak açıklaması gerektiğini söyledi. Suiçmez, “Ben kendim de üreticiyim. Damarlarımda hissediyorum, yeter artık. Yazıktır, günahtır. Birileri haksız yere para kazanacak diye market rafına hiç kimse bir şey diyemiyor” dedi.

SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, süt fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. 6 aydır üreticinin çiğ inek sütü satış fiyatına zam yapılmadığını belirten Suiçmez, üretimin devam etmesi için sütün litre satış fiyatının 19,5 lira olması gerektiğini söyledi.

Vakit kaybetmeden Ulusal Süt Konseyi’ni Edirne’den toplantıya çağırdıklarını kaydeden Suiçmez, "Acilen bir litre sütün fiyatı 19,5 lira olması lazım ki, bizim üreticimiz para kazansın, ‘Ben bu hayvancılığı yapacağım’ desin. Kış ayına girmek üzere bu ineklerin çoğu kesilir, bu insanlar üretimden çekilir, bunu da hiç kimse engelleyemez" ifadelerini kullandı. Hiç kimsenin zararına çalışamayacağına vurgu yapan Suiçmez, şu ifadeleri kullandı:

"Her ineğin o işletmeye 335 lira maliyeti var. Bu 335 lirayı çıkarabilmesi için bu inek size her gün 22,3 süt vermek zorunda. Biz 15 liradan süt parası ödedik biz, yine de 15 liradan ödeyeceğiz bu ay, bütün imkanlarımızı zorluyoruz. 22,3 süt verirse o hayvan sadece kendini bakıyor. 6 ay önce 16 liraya çıkardılar, o da iki ay verdiler, üçüncü ay bir lira geri çektiler. Sanki her şey düştü, güllük gülistanlık oldu. Ben kendim de üreticiyim. Damarlarımda hissediyorum, yeter artık. Yazıktır, günahtır. Birileri haksız yere para kazanacak diye, market rafına hiç kimse bir şey diyemiyor. Market raflarında 6 ay önceki fiyatlar mı var? Biz aynı zamanda tüketiciyiz. Çıksın bana birisi desin ki, ‘Ey süt üreticisi 6 aydan beri biz size zam yapmıyoruz’ desin ama ‘Market rafındaki de aynı’ desin, göreyim. 6 ay önceki ve şimdiki fiyatları çıkarsınlar, öyle mi? Nasıl üretim yapacağız? Üretimden vazgeçmemek için hazırı yiyip götürüyoruz.”