Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde 55 yaşındaki Fatma Koşçak, evinin yanındaki ahırda inekleri sağmak için sağım makinesini kullandığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Karaatlı Mahallesi’nde evli ve iki çocuk annesi Fatma Koşçak, sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Sağımdan sonra makinenin fişini çekmediği ve cihazı temizlerken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Talihsiz kadını akşam saatlerinde meradan dönen eşi Hakkı Koşçak fark etti.

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Hakkı Koşçak, sağlık ekipleri geldiğinde eşinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Savcılık incelemesinin ardından Koşçak’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.