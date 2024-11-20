Süt üreticisi yine krizin eşiğinde

Süt üreticilerinin yüksek maliyetlere karşın zararına satış yaptığı ve hayvanları kesime gönderdiği gerçeği ortada dururken açıklanan maliyet fiyatları satış fiyatlarının altında kalmaya devam ediyor.

Tüm, Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği(TÜSEDAD) tarafından yapılan hesaplamaya göre Ekim ayında bir litre soğutulmuş çiğ sütün üreticiye maliyeti 18,67 TL oldu.

Sağılan inek kapasitesini 100 başta sabit tutan bir işletme için hesaplanan maliyete göre bir litre çiğ sütün soğutma bedelinin de 1,50 TL olduğu belirtildi.

TÜSEDAD, sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının bir litre süt için 22,4 TL olması gerektiğini bildirirken Ulusal Süt Konseyi ise litre fiyatını 20,6 TL olarak öneriyor.

HESAPLAR SORUNLU

USK, Mayıs ayında 14,65 TL olarak belirlediği rakamı Ağustos ayında değiştirmedi ve bundan sonra üç aylık periyotlarla fiyat açıklanacağını duyurdu. Bu nedenle maliyetlerin artmasına karşın Mayıs ayından bu yana alım rakamlarında değişiklik olmadı.

Süt maliyetleriyle ilgili ciddi bir kriz yaşandığının altını çizen Tarım Yazarı Gazi Kutlu, “Hangi kurumun yönteminin doğru olduğunu tespit etmek, yalnızca sektörün değil, aynı zamanda akademik çevrelerin de sorumluluğunda. Üniversiteler, bağımsız araştırma kuruluşları ve ilgili sektör temsilcileri bu hesaplamaları tarafsız bir şekilde analiz etmeli ve gerçek maliyeti ortaya koymalıdır” dedi.

YENİ KRİZ KAPIDA

Süt sektörünün yeni bir krizin eşiğinde olunduğunu söyleyen Kutlu, 2020 yılında 23,5 milyon tonla zirveye ulaşan süt üretiminin ve ardından yaşanan süt krizinin derin yaralar açtığını hatırlatarak “Kriz sürecinde yüz binlerce süt hayvanı kesime gitmek zorunda kaldı ve ülkemizin süt üretimi yılda yaklaşık 2 milyon ton azalarak 21,5 milyon tona düştü. Bu durum yalnızca süt üretimini değil, besi hayvanı arzını da etkiledi. O günlerin etkisini şimdi et krizi olarak hissediyoruz. Ne yazık ki, bugün süt sektörü benzer bir krizin eşiğine doğru hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin kış aylarında artacak yem ve enerji maliyetleriyle daha fazla zarar etmelerinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Kutlu, “Süt hayvancılığında yaşanacak ikinci bir krizi hayvancılık sektörü kaldıramaz” dedi.