Süt üretimi komisyonu kurulmalı

Ekonomi Servisi

Süt üretiminde yaşanan sorunların tespiti ve çözümü için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması önergesi veren CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Ulusal Süt Konseyinin tavsiye fiyatları, yem ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak yeniden belirlenmelidir” dedi.

2020’de Türkiye nüfusu 83 milyon, çiğ süt üretimi de 23,5 milyon tonken nüfusun 88 milyona yaklaştığı 2024’te üretimin 22,5 milyon tona gerilediğini belirten Ceylan, şunları söyledi:

“Yem için sübvansiyon uygulanması üreticilerin üzerindeki maliyet baskısını azaltacak kritik bir önlem olacaktır. Küçük ölçekli işletmelere yönelik özel teşvikler sağlanmalı ve bu işletmelerin sektörde varlığını sürdürebilmesi için finansal destek paketleri hayata geçirilmelidir. Üretici birlikleri desteklenmelidir.”