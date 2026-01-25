Giriş / Abone Ol
Kadınlar Sutopu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak. Turnuvada C Grubu'nda yer alacak olan Milli Takım ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Spor
Kaynak: Spor Servisi
Sutopunda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor
AA

Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentindeki organizasyon 5 Şubat'ta sona erecek.

Kırmızı-beyazlıların da yer aldığı turnuvada 16 ülke, 4 grupta mücadele verecek. Türkiye, C Grubu'nda sırasıyla Sırbistan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

Yarın:

18.30 Sırbistan-Türkiye

27 Ocak Salı:

21.45 Türkiye-Hırvatistan

29 Ocak Perşembe:

12.00 İtalya-Türkiye

