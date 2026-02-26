Sutopunda Göztepe'nin Challenger Cup maçları İzmir'de

İZMİR, (DHA)- SUTOPU European Aquatics Challenger Cup heyecanı İzmir’de yaşanacak. İzmir'de Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanacak Challenger Cup 2'nci Ön Eleme Turu, 5-8 Mart tarihleri arasında Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı kulübün kadın sutopu takımı kupayı üçüncü kez İzmir'e getirmek için elemelerde havuza girecek. Göztepe tüm taraftarları tribüne, büyük heyecana ortak olmaya davet etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor kadınlar sutopunda Challenger Cup'ı 2024 ve 2025'te üst üste iki kez kazanarak Avrupa'da ilki gerçekleştirmişti. İzmir BŞB'nin kadın sutopu takımı sezon başında olimpik branşlarda büyük atılım yapan Göztepe'nin bünyesine geçmişti.

