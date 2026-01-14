Giriş / Abone Ol
Sutopunda milli takım mağlup

Türkiye, Sutopu Avrupa Şampiyonası maçında Romanya'ya 20-19 yenildi. Kırmızı-beyazlılar gruptaki üçüncü maçında Slovakya ile oynayacak.

Spor
  • 14.01.2026 09:36
  • Giriş: 14.01.2026 09:36
  • Güncelleme: 14.01.2026 09:42
Kaynak: Spor Servisi
AA

Türkiye A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Romanya'ya 20-19 mağlup oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada oynanan maçta ay-yıldızlı takım birinci periyodu 5-4 önde geçse de devreyi 11-10 geride tamamladı. Üçüncü çeyreğini de 18-15 geride geçen milli takım, karşılaşmayı 20-19 kaybetti.

A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçını 15 Ocak Perşembe günü Slovakya ile oynayacak.

