Suudi Arabistan'a giden futbolcuya milli takım kapıları kapandı

Transfer sezonunun sona ermesine kısa süre kala 26 yaşındaki Hollandalı Steven Bergwijn, Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'a transfer oldu.

Bergwijn'ın kararına tepki gösteren Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, "Bergwijn için milli takım defteri kapandı" dedi.

Bergwijn'ın kararının sportif olmadığını belirten Koeman, "Bergwijn 26 yaşında Suudi Arabistan'a gidiyor. Bunun sportif hırslarla ilgisi olmadığı ortada. Hollanda Milli Takımı defteri kapandı. Ona bunun hakkında ne söyleyeceğimi muhtemelen biliyordur" diye konuştu.

Son 3 yılı Ajax'ta geçiren Bergwijn, geçen sezon Hollanda Ligi'nde 12 gol 4 asist kaydetmişti.

Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Bergwijn, milli takım formasını toplam 35 kez giyerken bu maçlarda 8 gol buldu. Bergwijn, milli takım formasını ilk kez 2018'de yine Koeman'ın teknik direktör olduğu dönemde giymişti.