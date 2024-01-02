Suudi Arabistan BRICS’e resmen üye oldu

İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS ülkeler topluluğuna resmen katıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun yayınladığı habere göre, Riyad’ın Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna tam üyeliği resmen başlamış oldu.

Haberde, “Suudi Arabistan Krallığı, diğer 6 ülke arasında BRICS örgütüne tam üye olarak katıldı, söz konusu üyelik ülkenin dünya sahnesindeki konumunu güçlendirecek” ifadelerine yer verildi.

BRICS’in geçen ağustos ayında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15'inci zirvesinde genişleme kararı alınmış, dünyanın en büyük hidrokarbon üreticileri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere 6 ülkenin daha üye olmaya davet edileceği duyurulmuştu.

BRICS, 1 Ocak 2024'ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın katılımıyla genişledi.