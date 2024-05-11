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Suudi Arabistan'da Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal şampiyon oldu

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 23:46
  • Giriş: 11.05.2024 23:46
  • Güncelleme: 11.05.2024 23:46
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal şampiyon oldu

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Al-Hazem takımını 4-1 yenen Al-Hilal, 19. şampiyonluğunu kazandı.

Jorge Jesus'un takımı, ligde kalan 3 maç öncesi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği 2. sıradaki Al-Nassr'ın önünde 12 puanlık farkla ilk sırada yer alıyor.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.

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