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Suudi Arabistan'da lunaparkta kaza: 23 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.07.2025 15:32
  • Giriş: 31.07.2025 15:32
  • Güncelleme: 31.07.2025 15:32
Kaynak: DHA
Suudi Arabistan'da lunaparkta kaza: 23 yaralı

SUUDİ ARABİSTAN, (DHA) - SUUDİ Arabistan'daki bir lunaparkta eğlence aracının kırılması sonucu 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan’ın Taif kentindeki bir lunaparkta ‘360 Degrees’ adlı büyük eğlence aracının ana taşıyıcı direğinin ikiye ayrıldığı belirtildi. Yüksek hızla çalışan aracın kırılan parçasının yere çarptığı ve içindeki 23 yolcunun çarpmanın etkisiyle yaralandığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anından görüntüler.

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