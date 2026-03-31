Suudi Arabistan'dan füze saldırıları hakkında açıklama

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad bölgesinde 7, Şarkiye bölgesinde ise 1 balistik füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Dünya
  • 31.03.2026 06:12
  • Güncelleme: 31.03.2026 07:47
Kaynak: AA
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiye ve Riyad bölgelerini hedef alan balistik füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Riyad bölgesinde 7, Şarkiye bölgesinde ise 1 balistik füze saldırısının engellendiği belirtildi.

