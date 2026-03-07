Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Yanlış hesaplardan kaçının

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'ın Körfez'deki ABD üslerini vurduğu Suudi Arabistan'dan yeni bir açıklama geldi.

ABD'nin bölgedeki en yakın müttefiklerinden Suudi Arabistan'ın Savunma Bakanı Prens Khalid bin Salman, cumartesi günü İran'a, “yanlış hesap yapmaktan kaçınması” çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, günün erken saatlerinde ABD askeri personelinin bulunduğu bir hava üssüne yönelik tekrarlanan füze saldırılarını ve büyük bir petrol sahasına yönelik insansız hava aracı saldırılarını engellediğini açıklamıştı.

Yetkililer, bu hafta Ras Tanura petrol rafinerisini hedef alan en az iki insansız hava aracı saldırısı olduğunu bildirdi.

Prens Khalid, cumartesi günü Pakistan'ın askeri komutanıyla görüştükten sonra X'te şu mesajı paylaştı:

"Bu tür eylemlerin bölgesel güvenlik ve istikrarı zedelediğini vurguladık ve İran tarafının akılcı davranarak yanlış hesaplamalardan kaçınacağını umduğumuzu belirttik."