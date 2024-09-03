Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru iddialarına karşı Mısır'a destek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Philadelphi Koridoru'yla ilgili açıklamaları ve uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü ihlallerine gerekçe gösterme girişimleri kınandı.

İsrail'in bahsi geçen iddialarına karşı Mısır'ın yanında oldukları vurgulanan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin kışkırtıcı açıklamalarla Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğundaki çabaları baltalanmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Filistin halkının çektiği acılara son verilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının bağımsız devletine kavuşması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'de savaşın hedeflerinin" gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridoru'nda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.