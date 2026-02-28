Suudi Arabistan İran'ı tehdit etti: ABD ve İsrail saldırılarına sessiz kaldı

Ortadoğu’da ABD-İran hattında tırmanan çatışmalar sürerken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada İran’ı sert ifadelerle hedef aldı. Ancak Riyad yönetimi, süreci başlatan ABD ve İsrail saldırılarına değinmedi.

Açıklamada İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD üslerine yönelik saldırıları “acımasız” ve “açık egemenlik ihlali” olarak tanımlandı. Suudi Arabistan, söz konusu ülkelerle “tam dayanışma” içinde olduğunu vurgularken uluslararası toplumu İran’a karşı “kararlı adımlar” atmaya çağırdı.

Ancak Riyad’ın metninde, İsrail ve ABD’nin İran topraklarına yönelik operasyonlarına dair herhangi bir kınama ya da eleştirel ifade yer almadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Suudi Arabistan Krallığı; Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Katar Devleti, Kuveyt Devleti ve Ürdün Haşimi Krallığı’nın egemenliğine yönelik İran’ın gerçekleştirdiği acımasız saldırıyı ve açık ihlali en şiddetli ifadelerle kınamakta ve reddetmektedir. Krallık; kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu ve onların yanında durduğunu teyit ederek, alacakları tüm önlemlerde kendilerini desteklemek için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgular. Ayrıca, devletlerin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin ihlal edilmeye devam edilmesinin doğuracağı vahim sonuçlar konusunda uyarıda bulunur. Suudi Arabistan Krallığı, uluslararası toplumu bu acımasız saldırıları kınamaya ve bölgenin güvenlik ile istikrarını baltalayan İran ihlallerine karşı kararlı adımlar atmaya çağırmaktadır.