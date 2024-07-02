Suudi Arabistan Savunma Bakanı Salman Türkiye'de: Bakan Güler ile görüştü

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi mevkidaşını askeri törenle karşıladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman Ankara'ya geldi.

Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanı Halid bin Salman ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı'nın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman’ı Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.

Törende, askeri bando iki ülke ulusal marşlarını çaldı. Selman’ın onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi.