Suudi Arabistan transfer habercisi Fabrizio Romano üzerinden propaganda yaptı

Futbol transfer haberleriyle dünya çapında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, bu kez paylaştığı bir video nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Romano, sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Suudi Arabistan merkezli Veliaht Prens Selman'ın yönettiği Selman İnsani Yardım ve Kurtarma Merkezi'nin reklamını yaptı.

SPORTSWASHING YENİDEN GÜNDEMDE

Romano’nun videosu, son yıllarda spor dünyasında sıkça tartışılan Sportswashing (sporla aklanma) kavramını da yeniden gündeme taşıdı.

Sportswashing, devletlerin spor organizasyonları, kulüp yatırımları veya yıldız transferleri aracılığıyla uluslararası imajlarını iyileştirmeye çalışması olarak tanımlanıyor.

Özellikle Muhammed bin Salman liderliğindeki Suudi Arabistan yönetimi, son yıllarda spora yaptığı dev yatırımlarla bu tartışmanın merkezinde yer alıyor. Ülke, yıldız futbolcuların transfer edildiği lig yatırımları, uluslararası organizasyonlar ve kulüp satın almalarıyla küresel spor sahnesinde büyük bir aktör haline geldi.

Ancak bu yatırımlar, insan hakları karnesi nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Uluslararası insan hakları örgütleri Suudi Arabistan’ı ifade özgürlüğü kısıtlamaları, aktivistlerin tutuklanması ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’nda öldürülmesi gibi olaylar nedeniyle ağır biçimde eleştirmişti.

SPOR, İMAJ POLİTİKASININ ARACI MI?

Eleştirmenlere göre spor yatırımları ve küresel spor figürlerinin bu projelerde yer alması, söz konusu insan hakları ihlallerinin uluslararası kamuoyundaki etkisini azaltmaya yönelik bir stratejinin parçası.

Bu nedenle Romano’nun videosu, yalnızca bir sosyal medya paylaşımı olmanın ötesinde, spor gazeteciliğinin bu süreçteki rolü üzerine de yeni bir tartışma başlattı. Birçok yorumcu, milyonlarca takipçiye ulaşan transfer habercilerinin bu tür içeriklerde yer almasının spor medyasının bağımsızlığı açısından soru işaretleri doğurduğunu savundu.