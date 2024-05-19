Suudi Arabistan ve Katar’dan, İran’a Reisi’yi arama-kurtarma çalışmalarına yardım teklifi

Suudi Arabistan ve Katar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları konusunda İran’a yardım teklif etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları devam ederken, Suudi Arabistan ve Katar, helikopteri arama çalışmaları konusunda İran’a yardım teklif etti.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Krallığın bu zor koşullarda kardeş İran’ın yanında olduğunu ve İranlı kurumların ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz" denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada, Katar’ın İran’a Reisi ve Abdullahiyan’ın içinde bulunduğu helikopteri bulmaya yönelik çalışmalara her türlü desteği vermeyi teklif etti.