Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ABD Başkanı Trump, İran-İsrail savaşını görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail'in İran'a saldırılarını ve bölgede gerginliğin düşürülmesini görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Bin Selman ile Trump, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, gerginliğin düşürülmesi ve soğukkanlı olunmasının yanı sıra Ortadoğu'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için ortak eylemlerin önemine işaret etti.