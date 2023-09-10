Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Japonya Başbakanı G20 Zirvesi'nde görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, iki lider, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün başlayan 18. G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, çeşitli alanlardaki Suudi Arabistan-Japonya ilişkileri, bunların geliştirilmesine dair olanaklar ve iki ülkenin ilgi alanına giren konular ele alındı.