Suudi Arabistan Veliaht Prensi "özel bir ziyaret" için BAE'de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "özel bir ziyaret" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın "özel bir ziyaret" için BAE'ye gittiği belirtildi.

Haberde, ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.