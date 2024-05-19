Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Riyad'da ABD'li yetkiliyle "Gazze'yi" görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de ateşkes ve yardımların ulaştırılması konusunu görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkeyi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği, bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

İkili ayrıca, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ile tamamlanmak üzere olan bazı stratejik anlaşmaları da değerlendirdi.