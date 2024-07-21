Suudi Arabistan, Yemen'deki Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığının olmadığını açıkladı

Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığının ve saldırıyla bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Sözcüsü Türki el-Maliki konuya ilişkin açıklama yaptı.

Maliki, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığı ve saldırıyla bir ilişkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Suudi yetkili ayrıca ülkesinin hangi taraftan gelirse gelsin hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini belirtti.