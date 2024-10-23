Suudi Arabistan’da 7 kişi idam edildi



Suudi Arabistan’da aynı gün içinde 7 kişi idam edildi. Suudi basını, idam edilenlerden 5’inin uyuşturucu kaçakçılığı, 2’sinin cinayet suçu nedeniyle idam edildiğini belirterek, 4 kişinin ise Yemen vatandaşı olduğu aktarıldı.

Bu yıl Suudi Arabistan’da 71’i uyuşturucu kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 236 kişi idam edildi. Uluslararası Af Örgütü’ne göre, Suudi Arabistan 2023 yılında Çin ve İran’dan sonra dünyada en fazla mahkumu idam eden üçüncü ülke oldu.