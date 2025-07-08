Suudi Arabistan’da artan idamlar dehşet verici

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Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), idamların "dehşet verici düzeyde" arttığı Suudi Arabistan’a uluslararası baskı uygulanması çağrısını yaptı.

UAÖ’nün Suudi Arabistan’da son on yılda infaz edilen idam cezalarının mercek altına alındığı rapora göre Ocak 2014’ten Haziran 2025’e kadar bin 816 kişi idam edildi. 2024 yılı, 345 idam cezasının infazıyla, idamların zirveye ulaştığı bir yıl oldu.

Bu sene başından itibaren 46’sı haziranda olmak üzere toplam 180 kişi idam edildi. İdam edilenlerin yüzde 66’sı, uyuşturucu ile ilintili suçlar nedeniyle cezaya çarptırıldı ve idam edilenlerin yüzde 75’ini de Şii azınlık ile yabancı vatandaşlar oluşturuyor. İdam edilenler arasında Pakistan, Ürdün, Suriye, Yemen, Mısır ve Somali vatandaşlarının bulunduğu aktarılıyor.