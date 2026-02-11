Suudi Arabistan’da kuraklık alarmı: Kral Selman’dan ülke genelinde "yağmur duası" çağrısı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkede son dönemde etkili olan kuraklık nedeniyle yarın (12 Şubat) yağmur duasına çıkılması çağrısı yaptı.

Ülkenin resmi ajansı SPA’da yer alan ve Kraliyet Divanı tarafından yayımlanan mesajda, peygamber sünneti olduğu belirtilerek halktan yağmur duası (istisqa) yapılması istendi.

Açıklamada, ülke genelindeki vatandaşların belirlenen günde dua için bir araya gelmeleri çağrısı yer aldı.

Kraliyet Divanı’nın mesajında yalnızca dua edilmesi değil, manevi hazırlık yapılması da vurgulandı.

Açıklamada ülkede yaşayan herkesten “tövbe etmesi, kişilere nezaketle yaklaşması, sadaka vermesi, ibadetini artırması, farz namazlara özen göstermesi ve dualarında ısrarcı olması” talep edildi.