Suudiler Burak Özçivit’in üstünü çizdi

Suudi Arabistan’ın dünyanın ünlü simalarına ev sahipliği yaptığı organizasyonlarından biri olan Joy Awards’a katılanlar arasında bu yıl Burak Özçivit’in yer almadı.

Her yıl birçok Arap ülkesinde davet ve açılışlara giden Burak Özçivit’in son aylarda ağırlıklı olarak Rusya ve Türki Cumhuriyetlere gitmesi dikkat çekiyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın şahsi internet sitesinde aktardığı kulislere göre Özçivit’in yıl Suudi Arabistan’daki etkinlikte bulunmamasının nedeni geçen yıl yaşanan “yer krizi.”

Geçen yıl eşi Fahriye Evcen’le Joy Awards’a katılan Burak Özçivit’in kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve sosyal medyadan organizasyonla ilgili eleştirel bir paylaşım yaptığı, ardından da çok kısa süre sonra paylaşımı sildiği belirtiliyor.

Bu nedenle Burak Özçivit’in bu sene Joy Awards’ın davetli listesinde olmadığı iddia edildi.