Suudiler, Suriye’nin borcunu ödemeyi planlıyor

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Suudi Arabistan, Suriye’nin Dünya Bankası’na olan borçlarını ödemeyi planlıyor. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre bu adım, ülkenin felç olmuş kamu sektörünü desteklemek ve yeniden inşa için milyonlarca dolarlık hibe onayının önünü açacak. Euronews’teki habere göre daha önce bildirilmemiş olan bu plan, 8 Aralık 2024’te Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana Suudi Arabistan’ın Suriye’ye yönelik bilinen ilk mali desteği olacak.

Daha önce de Katar’ın maaş ödemelerini finanse etme girişiminde bulunmuş ancak bu plan ABD yaptırımları konusundaki belirsizlik nedeniyle hayata geçirilememişti. Geçtiğimiz ay Katar, Suriye’nin yetersiz elektrik arzını iyileştirmek amacıyla Ürdün üzerinden ülkeye doğalgaz sağlama planını duyurmuş, kaynaklara göre bu plan Washington’ın onayını almıştı.

Suriye’nin Dünya Bankası’na yaklaşık 15 milyon dolarlık birikmiş borcu bulunuyor. Bu borç ödenmeden uluslararası mali kurumun hibe onayı vermesi ve başka yardımları sunması mümkün değil. Ancak Şam yönetiminin dondurulmuş varlıkları kullanarak borçları ödeme planı da gerçekleşmedi.

Konuya yakın iki kişi, Dünya Bankası yetkililerinin savaş nedeniyle ciddi şekilde zarar gören ülkenin enerji altyapısının yeniden inşasına ve kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesine destek vermeyi görüştüğünü söyledi.