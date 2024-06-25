Suveyda'da ordu ile silahlı gruplar arasında çatışma

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Suriye'nin güneyinde bulunan Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde ordu ile silahlı gruplar arasında çatışmalar patlak verdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suveydalılar ordunun ilin kuzey girişinde kurduğu yol kontrol noktasının kaldırılmasını istedi. Bu talebi reddeden ordu ile silahlı gruplar arasında önceki akşamdan gecenin geç saatlerine kadar şiddetli çatışmalar yaşandı.

Bölgede 3 noktada çıkan çatışmaların durması ve yol kontrol noktasının kaldırılması için ilin ileri gelenleriyle güvenlik güçleri arasında görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda genelinde Ağustos 2023'ten bu sık sık gösteriler düzenleniyor. Esad yönetimi, nisan ayında başkent Şam'dan yüzlerce asker ile onlarca tank ve zırhlı aracı Suveyda'ya sevk etmişti.

Suveyda'da Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri de askeri sevkiyatın ardından yaptığı açıklamada ilde gerginliğin yükselmesine karşı uyarıda bulunmuştu.