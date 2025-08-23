Süveyda, Rakka ve Haseke'de halk meclisi seçimleri ertelendi

Suriye Yüksek Seçim Komisyonu, güvenlik gerekçesiyle Süveyda, Rakka ve Haseke illerinde halk meclisi seçimlerinin ertelendiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Komisyonu Basın Sözcüsü Nevvar Necme, devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, bu üç ildeki güvenlik koşullarının seçimlerin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini zorlaştırdığını belirtti.

Necme, "Süveyda, Rakka ve Haseke'de uygun güvenlik ortamı sağlanana kadar seçimler ertelendi. Bu illere ayrılan milletvekili kontenjanları korunacak ve seçimler mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Necme, erteleme kararının, seçmen iradesinin sağlıklı yansıması ve adil temsilin garanti altına alınması amacıyla verildiğini bildirdi.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kenti Dürzilerin yoğun yaşadığı bir kent. Haseke ile Rakka ise Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunuyor.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin güneyinde bulunan ve Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Süveyda'da, geçtiğimiz aylarda Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı, çatışmalarda ölümü belgenenlerin sayısının en az 558 olduğunu bildirmişti. Çatışmalara Suriye güvenlik güçleri de dahil olmuştu.