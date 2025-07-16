Süveyda’da kırılgan ateşkes

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Suriye’nin güneyindeki Ürdün sınırında yer alan Süveyda’da Dürzi milislerle HTŞ yönetimine bağlı güçler arasındaki çatışmaların ikinci gününde ateşkes sağlandı. 48 saatten fazla bir süredir devam eden ve İsrail’in de dahil olduğu çatışmalar bölgede tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Dürzi liderlerle görüşen Colani yönetimi dün öğlen saatlerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Dürzi şeyhi Bolusi'nin "silah bırakma ve Suriye Ordusu'nu şehre alma" çağrısından sonra HTŞ birlikleri kente girdi.

Colani yönetiminin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kusra, "Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Süveyda'daki güçler için katı davranış kuralları emrettik. Askeri polis, Süveyda içinde konuşlandırılacak" açıklamasını yaptı.

İSRAİL HAVADAN VURDU

HTŞ yönetimine bağlı birlikler Süveyda kentine girerken ateşkes kararı sonrasında da çatışmalar yaşandı.

Ateşkes ilanından kısa süre sonra İsrail, Süveyda'deki HTŞ güçlerini bombaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi saldırılarla ilgili "İsrail ordusuna Dürzilere karşı rejim faaliyeti için sokulan rejim güçlerini vurma talimatı verildi. Bu, İsrail'i tehlikeye atan güney Suriye’ye güç ve silah sokmaktan kaçınmayı içeren askerden arındırma politikasını ihlal etmektedir" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savundu. Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ifade etti.

DÜRZİLER YOLLARA DÖKÜLDÜ

İsrail - Suriye sınırına toplanan Dürziler, sınır kapısında lastik yakarak İsrail'in müdahale etmemesini protesto etti. İsrailli Dürzi askerler ise İsrail'in hızlı müdahalesini resmen talep eden bir mektubu yayımladı.

BARRACK GELDİ, ÜLKE KARIŞTI

Dürziler ile Şam arasındaki çatışmaların ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Suriye’de tek yolun “Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye” açıklaması sonrasında gelmesi dikkat çekti.

ABD ve Fransa'nın gözetiminde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasında geçen hafta başında yürütülen görüşmelerin “temel anlaşmazlıklar” nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanması sonrası Barrack, ülkede federal bir sistemin mümkün olamayacağını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası Suriye’nin kuzeyi de güneyi de karışmıştı. Kürt Özerk Yönetimi “endişeliyiz” açıklaması yaparken SDG ülkedeki tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alacak yeni bir anayasa talep etti.

Sonrasında da İsrail tarafından desteklenen Dürzi milis gücü Süveyda Askeri Konseyi ile Şam’a bağlı Bedevi Aşiretler Pazar günü çatışmaya başlamıştı. Gerilimi fırsat bilen “üniter bir Suriye” peşindeki Ahmet El-Şaraa (Colani) hükümeti de çatışmalara dahil olarak Süveyda’ya yürüdü. Kenti üç noktadan kuşatan Şam’a bağlı birlikler ile Dürziler arasındaki çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan kuzeyde Kürtlerin yönettiği Haseke şehrinde asayiş güçlerinin bulunduğu noktaya IŞİD tarafından önceki gün düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.