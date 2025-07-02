Süveyş Körfezi'nde sondaj gemisi alabora oldu: 4 ölü, 22 yaralı

Mısır'ın doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olması sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Offshore Shukheir Oil Company'den (OSOCO) "Adam Marine 12" isimli sondaj gemisinin, Cebel Zeyt bölgesinde alabora olduğuna ilişkin bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Çalışma Bakanı Muhammed Cubran'ın, her iki bakanlıktan birer ekiple durumu yerinde değerlendirmek, kurtarma çalışmalarını izlemek ve olaya yönelik alınan acil önlemleri değerlendirmek üzere olay yerine gitmek için yola çıktığı aktarıldı.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki ilgili makamlar ve bağlı şirketlerle koordinasyon halinde gelişmelerin takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Olayın bildirilmesinin ardından olay yerine 20 ambulans ile El-Gouna Havalimanı’na 4 ambulans yönlendirildiği aktarıldı.

Bakanlık, Kızıldeniz Sağlık Müdürlüğü ile tüm hastanelerde alarma geçildiğini, olay yerindeki durumu yakından takip ettiklerini ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü paylaştı.

KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR

Kızıldeniz Valisi Amr Hanefi de kayıp 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Al-Shorouk gazetesinin haberinde ise sondaj gemisinin Eşrefiye platformu yakınlarındaki yeni bir çalışma sahasına çekildiği sırada alabora olduğu belirtildi.