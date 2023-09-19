'Suya arsenik karıştı' iddiasına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Gaziemir Emrez'de 'Su kaynaklarında arsenik, kurşun ve çinko olduğu ortaya çıktı” yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. Açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun görev ve sorumluluk alanında yer alan bir konu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, haklarında yapılan İzmir'in Gaziemir ilçesinde Radyoaktif madde yaydığı gerekçesiyle kapatılan bir işletmenin sahasının belediye tarafından 13 yıldır temizlenmediği ve su kaynaklarında ağır metal olduğu yönündeki habere yanıt geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

Yanlı ve spekülatif yayınlarıyla bilinen bir basın grubuna ait gazetede 18 Eylül 2023 tarihinde yine yanıltıcı bir habere yer verilerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun görev ve sorumluluk alanında yer alan bir konu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

Gaziemir Emrez Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki akü geri kazanım fabrikası sahasındaki radyoaktivite bulaşmış cüruf atıkların temizlenmesi konusu yıllardır sorumlu merkezi yönetim birimleri tarafından görmezden gelinmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Gaziemir Belediye Başkanlığı ile birlikte konuya duyarlı çevre örgütleri ve 4,5 milyon İzmirli adına uzun süredir dikkat çektiğimiz, ilgili bakanlık ve kuruluşları göreve davet ettiğimiz bu önemli çevre sorununun farklı maksatla da olsa gündeme getirilmesinden memnuniyet duymaktayız.

Bu fırsatla bir kez daha hatırlamak isteriz ki, radyoaktif atıkların yönetiminin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yapılması, radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanların kirlilikten arındırıldıktan sonra çevresel iyileştirmesine ilişkin iş ve işlemlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği yapılarak yürütülmesi ve tüm masrafların kirleten tarafından karşılanması gerektiği ilgili yasada yer almaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geçmişte yaptığı “5 milyon lira ceza kesildi, suç duyurusunda bulunuldu” şeklindeki açıklamaların yanı sıra alanın temizliği için ÇED raporu dahi verilmesine rağmen hala bir sonuca ulaşılamamış olması hafızalarda yerini korurken konunun tekrar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanma çabası olsa olsa bir kara mizah örneğidir.

Öte yandan söz konusu gazetenin haberinde “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan incelemede bölgedeki su kaynaklarında arsenik, kurşun ve çinko olduğu ortaya çıktı” şeklinde asılsız bir ifade yer almaktadır.

Oysa bahsi geçen arazide şebekeye verilen bir yeraltı kaynağı bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili Valilik tarafından oluşturulan bir komisyonda İZSU Genel Müdürlüğü de yer almış, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından yürütülen araştırma İZSU tarafından finanse edilmiştir.

Dolayısıyla böylesine önem arz eden konulara ilişkin açıklama ve yayınların sorumluluk çerçevesinde ele alınması gerektiğini hatırlatıyor, bu vesileyle yetkili ve sorumlu kuruluşları 2012 yılından beri seyirci kaldıkları bu hayati meseleyi çözme konusunda bir kez daha göreve davet ediyoruz.