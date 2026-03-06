“Suyun kıyısında”n hayatın ortasından

Kültür Sanat Servisi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Türkiye’de resim sanatının dönüşümünde belirleyici bir rol oynayan Halil Paşa’nın yaşamı ve sanatsal üretimini odağına alan Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı başlıklı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Dr. Özlem İnay Erten’in küratörlüğünde hazırlanan seçki, sanatçının farklı coğrafyalarda şekillenen üretimlerine ait eserleri, arşiv belgelerini ve özel koleksiyonlardan ödünç alınan çalışmaları bir araya getiriyor.

Sergiye adını veren “kıyı” fikrinin somutlaştığı eserlerde ise Boğaz’ın değişen ışığı, su yüzeyindeki yansımalar, ahşap kıyı mimarisi ve yalı yaşamı, Halil Paşa’nın resminde zamanın izlerini taşıyan bir sahneye dönüşüyor. Göksu, Küçüksu, Fenerbahçe ve Bostancı kıyılarındaki sayfiye hayatı, su etrafında şekillenen gündelik yaşamın ritmini görünür kılıyor.